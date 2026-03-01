Eventi Augusta, truffe agli anziani: al Circolo Unione venerdì incontro con il capitano Pisano di

AUGUSTA – Un momento di informazione, sensibilizzazione e tutela concreta dei cittadini più vulnerabili. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Circolo Unione di Augusta, presieduto da Alfredo Beneventano del Bosco, che venerdì 6 marzo alle ore 18 ospiterà, nella storica sede insistente sulla piazza Duomo, un incontro pubblico dedicato al tema delle truffe agli anziani.

L’appuntamento vedrà quale relatore il capitano Luca Pisano (nella foto di repertorio in copertina), comandante della compagnia carabinieri di Augusta dal settembre 2024, che interverrà per illustrare modalità operative dei truffatori, segnali d’allarme e comportamenti utili per difendersi.

L’Arma, come le altre forze dell’ordine e di polizia, assicura così una capillare attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza e, in particolare, alle fasce più esposte della popolazione. Incontri pubblici, momenti divulgativi e collaborazioni con enti e associazioni locali rappresentano ormai un pilastro dell’azione di prossimità dei Carabinieri.