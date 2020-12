Primo piano Augusta, restyling aiuola ‘adottata’ all’ingresso della città. Scoperta e motivata targa “La città dei due porti” di

AUGUSTA – Un’aiuola adottata e riqualificata, la più visibile trattandosi della rotatoria all’ingresso della città sulla strada statale 193, che adesso presenta, oltre al nuovo allestimento floreale e all’illuminazione, un’ancora e una nuova targa di benvenuto.

Ieri pomeriggio attorno alle 17 è stata inaugurata l’aiuola verde riqualificata a cura della associazione Unionports, cluster di operatori portuali presieduto da Davide Fazio, che ha adottato l’area, ai sensi del regolamento comunale del 2016, per la sua manutenzione continua.

Nel sito, rivolta a chi esce dalla città, è stata inoltre collocata una grande ancora del tipo “Ammiragliato”, donata dalla Marina militare di Augusta, dal peso di circa 3 tonnellate e mezza e alta circa due metri. Elemento già visibile nei giorni precedenti, come la targa in lamiera “Corten”, rivolta a chi arriva nella città, con la scritta ”Augusta, la Città dei due porti”. La dicitura prenderebbe spunto da “antiche denominazioni consacrate dalla carte archivistiche – come riferisce l’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino – Augusta la città del porto megarese e xifonio; la città del porto militare e commerciale; la città che ritrova l’orgoglio della sua identità“.

Alla inaugurazione presenti, oltre ai rappresentanti delle aziende portuali aderenti alla Unionports, anche una delegazione dell’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Di Mare, con gli assessori Tania Patania (delega alle Politiche portuali), Rosario Sicari (Decoro urbano e verde pubblico), Giuseppe Carrabino (Cultura e Viabilità), Ombretta Tringali (Turismo e Promozione della città) e il presidente del consiglio comunale Marco Stella. Presenti anche il contrammiraglio Andrea Cottini, comandante Marisicilia, e il comandante della Capitaneria di porto, capitano di vascello Antonio Catino. Il rituale taglio del nastro è stato eseguito dal sindaco Di Mare e dal presidente dell’associazione Davide Fazio, con la benedizione da parte di don Giuseppe Mazzotta.

“Ancora e targa – ha affermato il presidente di Unionports, Davide Fazio – non sono state scelte a caso ma intendono sottolineare una storia ed una vocazione di questa città. Chi entra in città conoscerà così le nostre tradizioni marinare e portuali ed anche la vocazione sul versante economico. L’incontro dell’ancora all’uscita ricorderà tale messaggio”.

Fazio si è soffermato sulla dicitura della nuova targa riferita ai due porti: “È stata criticata per certi aspetti da alcuni e da altri invece è stata lodata. Non l’abbiamo inventata noi. Se si guardano alcune mappe antiche dell’ammiragliato inglese già si parlava di Augusta come la città dei due porti. C’è anche un bassorilievo a palazzo di città, sul lato della via Umberto, all’altezza della finestra della biblioteca, che menziona la città dei due porti. Ciò dovrebbe suscitare in chi arriva la curiosità di farsi un giro per la città, per vedere che c’è un lato commerciale a tutti gli effetti e un lato turistico. Inoltre – ha aggiunto – la definizione di “Città dei due porti”, contrariamente a chi dice “dei due Golfi”, perché anticamente la definizione di porto era “rifugio”; adesso, con la logistica, la definizione è cambiata, però noi dobbiamo fare tesoro di quello che potrebbe essere una nostra peculiarità“.

Alla riqualificazione dell’area verde, conclusa in tempi brevi, hanno collaborato circa cinquanta dipendenti delle aziende associate, ognuno per le proprie competenze, oltre ai giardinieri.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, oltre ai ringraziamenti alle realtà coinvolte, ci ha detto: “Una delle tante iniziative che stiamo mettendo in atto per dare alla città una immagine più bella, più accogliente e devo dire che probabilmente questa scritta di benvenuto rappresenta il fiore all’occhiello, perché è il biglietto di benvenuto per chi arriva ad Augusta“. “Il porto al centro del nostro passato, del nostro presente e del nostro futuro – ha sottolineato – questo è il biglietto da visita per questa città su cui noi vogliamo scommettere”.

Registriamo infine la dichiarazione rilasciataci dal giovane assessore al Decoro urbano e al verde pubblico, Rosario Sicari: “Nel ringraziare Unionports per la bellissima iniziativa, ho inteso anche ringraziare tutti gli altri adottanti che hanno contribuito a rivalorizzare altre aiuole e altri spazi verdi, perché non solo ci permettono di restituire bellezza e decoro alla città ma ci permettono di innescare un meccanismo virtuoso. Infatti negli scorsi giorni abbiamo ricevuto nuove richieste di collaborazione, segno che in città si respira un sentimento di speranza, segno che si sta riscoprendo l’essere una comunità”.