Vaccinazione Covid, Regione siciliana: ecco la scheda online di pre-adesione per operatori sanitari

SIRACUSA – In occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19 che si svolgerà secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, l’Assessorato della Salute della Regione siciliana ha predisposto una scheda di pre-adesione sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it (clicca qui per il link diretto alla scheda online).

Può essere compilata “dal personale sanitario, sociosanitario e dai lavoratori che operano nell’ambito ospedaliero del sistema sanitario regionale“, compresi gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di Medicina e delle professioni sanitarie che operano negli ospedali.

L’Asp di Siracusa, al fine di semplificare la procedura agli operatori, ha provveduto a pubblicare nell’home page del sito internet aziendale e nella pagina Facebook l’accesso diretto al form, cliccando sul bottone della sezione denominata “Vaccino Covid-19”.