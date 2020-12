News Augusta, Leo club dona kit sanitario alla scuola elementare del “Principe di Napoli” di

AUGUSTA – È stato donato un kit sanitario utile anche per la prevenzione del Covid-19, all’inizio della settimana appena conclusa, da parte dei giovani del Leo club cittadino alla scuola elementare dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”, plesso “Scuole verdi”. Il kit contiene gel igienizzante e un saturimetro, iniziativa effettuata nell’ambito del progetto “Scuole in sicurezza” dei Leo club della quarta Area operativa (che comprende i club di Augusta, Modica II, Ragusa e Siracusa).

Per l’occasione, i soci Leo sono stati accolti dalla dirigente scolastica Agata Sortino e dall’insegnante referente Caterina Italia. In rappresentanza del Leo club è intervenuto il presidente Domenico Sangiorgi, accompagnato da Fabio Gaudioso e Antonella Baffo, rispettivamente presidente e Leo advisor del Lions club Augusta host.

Gli alunni del plesso “Scuole verdi” hanno voluto ringraziare i soci Leo presenti con la lettura delle poesie da loro composte, donando a ciascun socio un biglietto natalizio di auguri. Al termine dell’incontro, il presidente Sangiorgi ha fatto omaggio del gagliardetto del club alla dirigente scolastica Sortino.

“Il titolo del service “Scuole in sicurezza” – sottolinea il giovane Domenico Sangiorgi a margine dell’iniziativa – racchiude già tutto il significato della donazione, dal momento che la scuola, luogo per eccellenza di crescita e di cultura, rappresenta la nostra seconda casa, e come tale deve essere un luogo di sicurezza e protezione, sia per gli alunni che per i professori. Pertanto, vista la situazione certamente non facile in cui siamo costretti a vivere da ormai quasi un anno, il club ha voluto contribuire con la donazione di un kit di gel igienizzante e un saturimetro, strumento che consente di monitorare la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico e di misurare anche la frequenza cardiaca. Quindi, si tratta di un dispositivo semplice che può essere impiegato con facilità anche in ambito scolastico. Desidero ringraziare la dirigente scolastica Sortino e l’insegnante Italia per la disponibilità dimostrata e tutti gli alunni delle “Scuole verdi” per l’inaspettata emozione a noi regalata”.

“Fa piacere – afferma la dirigente scolastica del primo istituto comprensivo, Agata Sortino – constatare che neppure la pandemia in corso sia riuscita ad arginare questi sinceri momenti di incontro e di solidarietà. I nostri alunni hanno risposto con entusiasmo alla notizia della vostra visita. È sempre bello ricevere un dono, fa sentire amati. I bambini hanno bisogno di queste attenzioni, di questi piccoli gesti di cura; ne hanno bisogno sempre, ma ancor di più in questi momenti difficili. Anche se in maniera diversa, i nostri alunni oggi hanno vissuto un anticipo del Natale e vi ringrazio a nome loro e delle insegnanti per l’attenzione che da sempre manifestate verso la nostra comunità scolastica”.