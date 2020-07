Primo piano Augusta, riaperto per la stagione estiva posto fisso carabinieri ad Agnone Bagni di

AUGUSTA – I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, “con il coordinamento della Prefettura di Siracusa e il supporto delle locali amministrazioni comunali, dopo una piena condivisione a livello di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – si legge nel comunicato dei carabinieri – sulla necessità di incrementare la sicurezza nelle località balneari in cui aumenta significativamente la popolazione residente durante i mesi estivi“, hanno inaugurato nei giorni scorsi la riapertura dei Posti fissi stagionali carabinieri di Agnone Bagni (frazione di Augusta) e Marzamemi (frazione di Pachino), che rimarranno operativi fino al 31 agosto prossimo.

Ad Agnone Bagni, la ripresa operativa del Posto fisso carabinieri, presente da ben 26 anni, è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, del maggiore Stefano Santuccio, comandante della compagnia carabinieri, e del comandante della stazione di Augusta, luogotenente Paolo Cassia, da cui dipende il posto fisso.

L’ufficio stagionale, situato in uno stabile in via Bellini e messo a disposizione dal Comune di Augusta, osserverà un orario d’apertura al pubblico che va dalle ore 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 18,30. A ricevere i cittadini ci saranno il comandante del Posto fisso, maresciallo ordinario Leonardo Squeo, e i carabinieri che lo coadiuveranno, dislocati temporaneamente nella sede estiva per la specifica esigenza.

Al di fuori dell’orario d’ufficio, la presenza dell’Arma nelle due località turistiche di Agnone Bagni e Marzamemi sarà, come rendono noto i carabinieri, “assicurata dalle pattuglie a piedi ed automontate, con orari d’impiego flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti“.