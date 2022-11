Primo piano Augusta, richiesti nuovi orari bus urbani per la settimana corta a scuola di

AUGUSTA – Emerge una criticità nella mobilità degli studenti medi augustani per gli orari delle autolinee urbane dell’Ast, società che gestisce il servizio di trasporto urbano ad Augusta. In particolare dalla scorsa settimana in cui, dal momento che il caro energia sta imponendo per tanti edifici pubblici, tra cui anche quelli scolastici di competenza dell’ex Provincia, la concentrazione delle ore di attività, sia il Liceo “Megara” che l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” hanno recepito la cosiddetta settimana corta, rimodulando gli orari delle lezioni tra lunedì e venerdì.

Il cittadino Fiorindo Passanisi, genitore di uno studente liceale, ha “raccolto e formalizzato tramite pec, inviata anche alla direzione generale Ast, le istanze di tantissimi genitori sulla difficoltà degli studenti ad utilizzare i mezzi pubblici sia per il raggiungimento degli istituti in orario con l’inizio delle lezioni sia per raggiungere le proprie abitazioni“. Una segnalazione che viene resa nota dal consigliere comunale d’opposizione Giancarlo Triberio, il quale a sua volta ha presentato una mozione di indirizzo “urgente” per impegnare l’amministrazione comunale ad adoperarsi per far “istituire un servizio urbano dedicato agli studenti“, al fine di superare la criticità legata alla considerazione che gli orari delle attuali corse non sarebbero più “adeguati all’utilizzo da parte degli studenti“.

“Nell’ottica di un risparmio energetico ed economico per i cittadini, nonché per diminuire le emissioni in atmosfera – puntualizza il consigliere comunale – si ritiene che le amministrazioni debbano agevolare l’utilizzo da parte dei cittadini, a partire proprio dai nostri giovani, del trasporto urbano ed in tale ottica è stata presentata una mozione urgente per chiedere all’azienda del trasporto urbano una rimodulazione dei propri mezzi, dedicando un’attenzione particolare agli studenti di tutta la città per permettere di raggiungere gli istituti e tornare nelle proprie abitazioni in modo adeguato rispetto alla nuova rimodulazione delle lezioni“.

