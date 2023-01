Primo piano Augusta, rimodulati orari bus Ast per la settimana corta a scuola di

AUGUSTA – Sono stati rimodulati gli orari dei bus dell’Ast, l’Azienda siciliana trasporti che gestisce il servizio di trasporto urbano in città, adeguandoli alla settimana corta introdotta a inizio novembre nelle scuole superiori. Allora era emersa la problematica, segnalata dai genitori e recepita dal direttore generale dell’Azienda. Stamani un incontro a palazzo di città.

Dalla prossima settimana, dal capolinea di via Caracciolo (vedi foto di repertorio in copertina) verranno effettuate le seguenti corse: linea 6 partenza alle ore 13,30; linea 5 già modificata in linea 6 alle ore 14; linea 3 orario di partenza 15,15; linea 1 che funga da 1/4, con partenza alle ore 13,25, passando per Monte Tauro, Monte Amara e zona Parco Airone.

All’incontro odierno hanno partecipato il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore con delega al Trasporto pubblico Peppe Tedesco, l’assessore all’Istruzione Ombretta Tringali, il direttore dell’Ast Catania Carmelo Coriglie, il coordinatore Ast del servizio provinciale Sebastiano Giaccotto e i rappresentanti dei genitori degli istituti superiori, “Megara” e “Ruiz”, rispettivamente Giovanni Ternullo e Coco.

Sulla “esigenza di mettere in atto alcune modifiche agli orari delle corse del trasporto urbano in relazione alle nuova articolazione dell’orario delle lezioni degli studenti su cinque giorni settimanali“, scrivono congiuntamente in una nota stampa gli assessori Tedesco e Tringali, “dopo diverse interlocuzioni, con la disponibilità dell’Azienda trasporti e dalle segnalazioni dei rappresentanti dei genitori – proseguono – sono stati formulati i nuovi orari che accolgono integralmente la proposta dell’Amministrazione comunale fatta nei mesi scorsi al fine di migliorare la copertura del servizio in tutte le zone e ridurre i tempi d’attesa degli studenti al termine delle lezioni“.

“Consapevoli della complessità nel riuscire a far coincidere orari diversi di molteplici plessi, riteniamo di aver raggiunto un accordo soddisfacente ma soprattutto fattibile – concludono gli assessori Tedesco e Tringali – Anche in quest’occasione, la sinergia venutasi a creare tra le parti interessate ha portato al raggiungimento degli obiettivi utili alla collettività, a favore delle famiglie e degli studenti che potranno finalmente risolvere le difficoltà dell’ultimo mese“.