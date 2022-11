Primo piano Augusta, orari bus per settimana corta a scuola, Ast accoglie richieste dei genitori di

AUGUSTA – Sul tema dell’adeguamento degli orari dei bus urbani alla settimana corta di recente introduzione nelle scuole superiori, interviene l’Ast, l’Azienda siciliana trasporti che gestisce il servizio di trasporto urbano in città, fornendo un riscontro positivo.

“Gli uffici dell’Ast hanno già rimodulato gli orari dei bus per rendere più agevole agli studenti gli spostamenti, sia per raggiungere di mattina la propria scuola, sia di pomeriggio per tornare a casa“. Lo dichiara il direttore generale dell’Ast, il palermitano Mario Parlavecchio (nella foto all’interno), in carica dal primo settembre scorso.

“L’Azienda siciliana trasporti da sempre è attenta alle esigenze dei propri utenti, soprattutto nei confronti degli studenti e dei pendolari – prosegue il direttore Parlavecchio – che ogni giorno utilizzano i nostri bus per recarsi a scuola o al lavoro. Accogliamo, dunque, le richieste dei genitori dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori“.

Si attende di conoscere gli orari rimodulati. La criticità era stata resa nota alla stampa ieri l’altro da una nota del consigliere comunale Giancarlo Triberio, che ha anche presentato una mozione di indirizzo urgente per impegnare l’amministrazione comunale ad adoperarsi per far istituire un servizio urbano dedicato agli studenti.