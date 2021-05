Primo piano Augusta, riqualificare un’ex salina? Il “progetto” in una tesi di laurea di

AUGUSTA – Un’interessante ipotesi di riqualificazione dell’ex salina Vittoria è stata presentata nei giorni scorsi nel salone municipale “Rocco Chinnici” come tesi di laurea dall’augustana Gabriella Paola Toscano, per conseguire il titolo di dottore in “Pianificazione e Tutela del territorio e del paesaggio”, rilasciata dal Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3a) dell’Università degli studi di Catania

La dissertazione, al municipio nell’ambito dell’iniziativa “Laurea in Comune”, ha come titolo “Ipotesi di riqualificazione ambientale della Salina Vittoria – Regina Corte di Augusta” e illustra, attraverso un approccio interdisciplinare, il progetto d’una possibile salvaguardia, tutela, riqualificazione e fruizione di un sito inserito nella Rete Natura 2000 delle zone di protezione speciale nelle aree siciliane d’interesse comunitario, a livello europeo.

Nell’elaborato è presente da un lato la progettazione di una “greenway” o strada verde, curata dal relatore Alessandro D’Emilio, per fruire il sito, e dall’altro una progettazione per la salvaguardia della flora esistente, curata dalla correlatrice Daniela Romano, dal punto di vista botanico e agronomico. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta a due aree, dove poter installare chiosco, panchine, servizi igienici e rastrelliere costruiti in materiale ecosostenibile, energeticamente autonomi, che possono esser fruite da tutta la cittadinanza.

“Nel dettaglio – ci spiega la neolaureata Gabriella Paola Toscano – il progetto delle due aree si riferisce a una zona ubicata in via Pio La Torre, dove sono state inserite delle rastrelliere per biciclette sormontate da una tettoia con pannelli fotovoltaici e un chiosco a pianta pentagonale in legno Xi-lam anche fornito di pannelli fotovoltaici allo scopo di rendere il sito energeticamente autonomo e con una illuminazione che non crea disturbo per l’avifauna; delle panchine con un pergolato sempre in legno Xi-lam e servizi igienici forniti anche di un fasciatoio per neonato, anch’essi sormontati da un pergolato. Alla parte verde si accede tramite uno scivolo per facilitare le persone diversamente abili, e vi sono specie arboree esistenti“.

Dopo la discussione della tesi, l’augustana si è laureata con 110 e lode e l’elogio della presidente del corso di laurea, Simona Consoli. Anche il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Ombretta Tringali hanno speso parole di elogio sui social, con una foto con la neo dottoressa dopo la proclamazione, avvenuta per via telematica in questo periodo di pandemia.