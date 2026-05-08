Primo piano Augusta, aiuola adottata e murale sul pilone del viadotto per l’Unvs di

di Sebastiano Salemi

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

AUGUSTA – Lodevole iniziativa dei Veterani dello sport di Augusta, che hanno “adottato” una aiuola e fatto realizzare un murale con il logo dell’Unvs, l’Unione nazionale veterani dello sport appunto, associazione benemerita riconosciuta dal Coni.

Il sito prescelto è stato individuato in un punto strategico della viabilità cittadina, uno dei piloni del viadotto Federico II di Svevia, su corso Sicilia lato sud. A realizzare il murale l’artista augustana Giusy Fazio, su indicazione del direttivo della sezione “Rocco Cappello”.

“L’iniziativa nasce – riferiscono Jano Mazziotta e Gaetano Salemi, rispettivamente presidente e vice della sezione locale dell’Unvs – per invitare i giovani a praticare lo sport e contestualmente lanciare un messaggio di collaborazione e disponibilità a organizzare eventi sportivi di qualsiasi disciplina“.

“Avevamo lanciato, tempo addietro, la proposta al Direttivo di adottare una delle aiuole all’ingresso della città, quando ci fu risposto che erano già state “prenotate” da altre associazioni – raccontano in merito all’iter seguito – L’idea era di collocare nell’aiuola un cartello che desse il benvenuto da parte dei Veterani dello sport di Augusta a chi entrava in città. Continuando la ricerca di un’aiuola, abbiamo proposto l’idea di adottare una delle aiuole sotto il ponte Federico II, con l’intenzione di realizzare un murale di fronte al pilone su cui è stato realizzato il murale dell’Asd Atletica Augusta, coniugando così la realizzazione del murale e l’adozione dell’aiuola adiacente al pilone“.

Dopo aver ricevuto il nulla osta del Comune, l’associazione ha quindi contattato l’artista augustana, autrice di altri murales in città, che ha realizzato la nuova opera su indicazioni dei committenti. I componenti del direttivo, nel frattempo, hanno provveduto a liberare l’aiuola da rifiuti ed erbacce.

Il murale riporta la missione sociale dell’Unvs, “Educare i giovani ai valori dello sport“, e la scritta “Associazione benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.”. L’aiuola sarà ricoperta di pietrisco bianco, come l’aiuola adiacente, per frenare la crescita di piante infestanti, e verranno collocate delle piante grasse compatte; è altresì in corso di valutazione l’installazione di illuminazione a energia solare.

La sezione “Rocco Cappello” dell’Unvs è attiva in città dal 1997 e conta una sessantina di soci, tra ex atleti e dirigenti sportivi, tra cui il presidente onorario, maestro Michele Borgia. L’Unvs organizza e promuove nel territorio eventi sportivi e culturali, tra questi spicca la fortunata manifestazione “Atleta augustano dell’anno”, giunta alla ventiquattresima edizione, nel corso della quale vengono premiati atleti augustani che hanno ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. Tra questi viene scelto l’atleta dell’anno al quale viene consegnato un medaglione di conio speciale. Nel corso della prestigiosa manifestazione, tanto attesa in città, sono premiati anche gli studenti-atleti degli istituti scolastici cittadini, gli under 16 segnalati dalla società di appartenenza, gli atleti disabili, e vengono assegnati premi speciali.