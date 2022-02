Primo piano Augusta, risorge l’Asd Freeride tra mountain bike e cicloturismo a favore dei giovani di

AUGUSTA – Nuova vita per la Asd Freeride Augusta, associazione sportiva dilettantistica che tra il 2014 e il 2019 si fece apprezzare per aver saputo coinvolgere numerosi appassionati di mountain bike in attività non solo competitive bensì di fruizione del territorio e solidali. Dalla scorsa settimana, con un nuovo gruppo alla guida, punta a “incrementare l’utilizzo della bici – si legge in una nota – come mezzo ideale per vivere il proprio territorio in una prospettiva nuova e completa“, tra gli adolescenti in particolare, guardando alla prospettiva del cicloturismo.

A far risorgere il sodalizio sportivo è il direttivo così composto: Giovanni Lo Giudice nella qualità di presidente, vicepresidente Emanuele Fortuna, segretario Agostino Gulino, tesoriere Antonio Valentino e nella qualità di consiglieri Piero Bonomo e Salvatore Castello. Si tratta di augustani che svolgono lavori diversi ma che hanno in comune la passione per la bici, alcuni per la mountain bike altri per la bici da corsa (vedi foto di copertina, a Siracusa).

“La nostra Augusta è ricchissima di luoghi da visitare e da vivere. Quale modo migliore è riscoprirli, se non andando in bici? – sottolineano – Basti pensare alle nostre splendide coste dal Faro al Vetrano passando per Villa Marina o ancora da Baia del Silenzio ad Arcile passando per Brucoli e ancora tanto altro“.

“Soprattutto Freeride vuole incentivare i ragazzi dagli 11 anni in su a “uscire di casa” e inforcare la propria bici scorrazzando per la città, in modo attento e responsabile per se stessi e per gli altri – fanno sapere – Sono infatti già pronti corsi di guida sicura in bici e uscite con istruttori certificati in grado di trasmettere agli allievi le migliori tecniche per padroneggiare il mezzo“.