Primo piano Augusta, due anni di impegno per i giovani ‘custodi’ delle tradizioni locali di

AUGUSTA – Il “Gruppo tradizioni Augusta” porta avanti la missione di non far cadere nel dimenticatoio il secolare patrimonio immateriale delle tradizioni augustane, affinché le nuove generazioni lo ereditino da genitori e nonni per custodirlo e tramandarlo integro ai propri figli e nipoti, ridestando così il senso di identità e appartenenza alla comunità augustana.

È con questo spirito che il gruppo, fondato nel 2023 da soli giovani appassionati della storia religiosa e popolare locale, ha festeggiato nei giorni scorsi il secondo anniversario con un simbolico taglio della torta.

“Abbiamo iniziato con pochi mezzi ma con tanta voglia di fare. Oggi siamo diventati un punto di riferimento per chi crede che la tradizione non sia qualcosa di disusato e antico, ma responsabilità e identità“, afferma in una nota il presidente Massimiliano Farina, commentando con soddisfazione la crescente partecipazione di coetanei alle attività del gruppo.

Il vicepresidente Nicolò Scarpato aggiunge: “Ciò che stiamo facendo non è mai routine. Ogni evento, ogni riunione è frutto di un instancabile impegno che si rinnova. La cosa più bella è vedere quanto entusiasmo si accende nei ragazzi. È questo che ci rende orgogliosi: l’essere riusciti a trasmettere ai nostri coetanei la passione e l’amore verso la storia della nostra città“. Infine, il segretario del sodalizio, Stefano Russo sottolinea: “Abbiamo lavorato in questi mesi anche per costruire delle basi solide: regolamento, documentazione, attività continue. Siamo un gruppo giovane, ma con idee chiare e spirito di servizio“.

Ringraziamenti, nella nota, sono espressi nei confronti dell’amministrazione comunale, delle confraternite, del mondo associativo e della comunità scolastica. Proprio quest’ultima, in particolare quella del Liceo “Megara”, è stata al centro del progetto “Dal passato al futuro”, promosso dal gruppo in occasione della festa patronale di San Domenico, che ha visto i liceali partecipare attivamente e con orgoglio alla processione, riscoprendone il senso profondo. Non meno significativa la collaborazione logistica nell’ambito dell’iniziativa “La bellezza ritrovata” promossa dalla parrocchia Maria Ss. Assunta, per il restauro di una statua lignea di Santa Lucia custodita nella chiesa Madre.