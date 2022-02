Primo piano Augusta, ritorna il Carnevale in piazza Fontana su iniziativa dei commercianti di

AUGUSTA – Ritorna il Carnevale in piazza Fontana, con tre pomeriggi promossi dalla “Associazione dei commercianti della Borgata di Augusta“, lanciata la scorsa estate. Filodiffusione musicale, gonfiabili e intrattenimento con personaggi Disney per eventi a misura di bambini, che torneranno a festeggiare in maschera anche nel quartiere all’ingresso della città.

I festeggiamenti, nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti in “zona gialla”, si apriranno sabato 26 febbraio alle ore 17, e gli appuntamenti successivi allo stesso orario sono fissati per domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo, con il tradizionale Martedì grasso che chiude il Carnevale.

Il mini cartellone, totalmente a carico dei privati, viene reso noto dall’associazione dei commercianti della Borgata, che annovera una quarantina di iscritti, con il presidente Peppe Di Masi e il vicepresidente Santo Lombardo. A presentarlo a noi è Di Masi, che, insieme ad altri commercianti e residenti, ha promosso nell’ultimo anno diverse iniziative di pulizia e anche di riqualificazione dell’area (vedi la riattivazione della fontana, lo scorso maggio).

“Il Carnevale in piazza Fontana non si festeggia da una decina d’anni – ci riferisce Di Masi – Questo sarà in formato più piccolo, visto che siamo quasi arrivati alla fine dello stato di emergenza, ma sarà qualcosa di bello, organizzato soprattutto per i bambini“. “Ringrazio il sindaco Giuseppe Di Mare e l’amministrazione per la collaborazione, in sinergia, e tutte le attività presenti in piazza Fontana – aggiunge – che hanno collaborato con le proprie risorse per permettere questo nuovo inizio“.

“Sarà un’ottima estate se la pandemia sarà sparita – auspica il presidente dell’associazione di commercianti – magari nel 2023 avremo il Carnevale storico con i carri come un tempo“. “Ringraziamo per la collaborazione – conclude menzionando i colleghi commercianti – Peppe ed Emiliano La Rosa, Santo Lombardo, Carmine Scarcella, Samuele Ternullo, Cristian Coglitore, e Peppe, Stefano e Giovanni Altomare“.

(Nella foto di repertorio in copertina: la fontana riqualificata in piazza Fontana)