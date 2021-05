Primo piano Augusta, torna a zampillare l’acqua in piazza Fontana grazie ai privati di

AUGUSTA – La fontana di piazza Fontana, all’ingresso della città e della Borgata, torna a zampillare dopo diversi lustri. Merito di privati cittadini che, ognuno con le proprie competenze e risorse finanziarie, hanno riqualificato l’intera area, di prossima inaugurazione nella nuove veste sabato 29 maggio alle ore 18,30.

L’iniziativa partita dal basso di restituire una fontana funzionante alla collettività ce la racconta il giovane imprenditore Peppe Di Masi, titolare di due attività commerciali in prossimità della piazza realizzata alla fine degli anni novanta. Si tratta di un’idea nata per il desiderio di non vedere più una fontana “in stato di degrado come questi ultimi dieci anni“, ci riferisce. Le spese necessarie per mettere in atto il progetto, presentato al Comune “qualche mese fa“, sono state sostenute in gran parte da Di Masi, nella qualità di “privato cittadino, svincolato dalle attività” gestite, e nella parte restante da commercianti della zona e altri privati cittadini.

L’elemento centrale della fontana è stato interamente sostituito. Quello nuovo reca il nome di “Augusta” inciso sulle facciate di una struttura verticale in acciaio inox, con una sorta di cappello all’estremità superiore che consente di aggiungere l’effetto ombrello allo zampillo. La fontana è stata dotata di un nuovo motore (il precedente era stato asportato anni fa) e la base di mattonelle in ceramica è stata adeguatamente impermeabilizzata, installandovi anche un sistema di luci. Infine, nelle aiuole adiacenti alla fontana, alla base degli archi, sono state messe a dimora in questi ultimi giorni diverse piantine ornamentali.

“L’obiettivo è avere di nuovo la piazzetta com’era un tempo: piena di persone, con i servizi, con l’illuminazione fatta bene, con la fontana funzionante; tavoli e sedie non delle attività commerciali ma di tutti i cittadini, per eventi e spettacoli“, auspica Di Masi. Nel frattempo l’amministrazione comunale, nell’ambito di un progetto di ammodernamento della illuminazione pubblica in tutta la città, ha fatto sostituire i vecchi corpi illuminanti della piazza con dei nuovi corpi illuminanti dotati di led a luce bianca.