Primo piano Augusta, rubò in un’abitazione nel 2022: condanna definitiva per un augustano di

AUGUSTA – È stato eseguito, dai carabinieri di Augusta, un ordine di carcerazione nei confronti di un 36enne augustano, già in custodia cautelare in carcere per altri reati contro il patrimonio, e adesso condannato in via definitiva per un furto in abitazione commesso nel 2022 in città.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio esecuzione penali della Procura di Siracusa a seguito della sentenza di condanna a 2 anni 5 mesi e 29 giorni di reclusione relativa a un singolo episodio di furto avvenuto quattro anni fa. I militari dell’Arma hanno quindi notificato il provvedimento all’uomo nella casa circondariale di Cavadonna.

Con l’esecuzione dell’ordine di carcerazione viene quindi data attuazione alla pena stabilita dai giudici per il reato commesso, aggiungendosi alla misura cautelare per altri procedimenti a carico del 36enne.

(Foto di copertina: repertorio)