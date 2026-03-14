Primo piano Karate, due atleti augustani qualificati agli Assoluti italiani di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Buone notizie per il karate augustano dalla fase regionale di qualificazione agli Assoluti italiani Fijlkam, disputata lo scorso weekend al Pala Serranò di Patti, in provincia di Messina. A imporsi nella categoria di appartenenza è stata l’augustana Federica Cavallaro, atleta della Rembukan Karate Villasmundo, staccando subito il pass per le finali nazionali in programma dal 27 al 29 marzo al Pala Pellicone di Ostia, a Roma.

La competizione ha segnato l’esordio della stagione agonistica regionale ed è stata organizzata dalla Scuola Karate Patti, con la presenza del direttore tecnico della nazionale italiana Luca Valdesi. Alla manifestazione hanno preso parte 105 atleti seniores provenienti da tutta la Sicilia, in rappresentanza di quaranta società sportive, che si sono confrontati sul tatami con tecnica, passione e spirito di fair play.

Oltre alla vittoria di Federica Cavallaro, la Rembukan Karate Villasmundo, guidata dal maestro augustano Marcello Di Mare (nella foto di copertina insieme a Cavallaro), ha conquistato altri due pass per la fase nazionale con i melillesi Giuseppe Alibrandi, terzo classificato nella propria categoria, e Danilo Alibrandi, quinto classificato.

Grande la soddisfazione espressa dal maestro Di Mare: “È un risultato che ci rende molto orgogliosi – ha commentato – I ragazzi hanno dimostrato grande impegno, determinazione e spirito sportivo. La qualificazione di tutti e tre gli atleti è la conferma del lavoro svolto in palestra e dell’impegno quotidiano che mettono negli allenamenti“.

Tra i protagonisti della giornata anche un altro atleta di Augusta, Gabriele Di Pietro, in gara per la Rembukan Karate Augusta dei maestri Franco ed Eduardo Pasqua. Il karateka augustano ha ottenuto la qualificazione alla fase nazionale grazie al secondo posto di categoria, centrato al termine di quattro incontri.

L’appuntamento adesso è con campionati italiani assoluti Fijlkam, in programma nell’ultimo fine settimana di marzo al Pala Pellicone di Ostia, uno degli impianti simbolo del karate tricolore, dove si confronteranno i migliori atleti provenienti da tutta la penisola.