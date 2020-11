Primo piano Augusta, salgono a 126 gli attuali positivi al Covid. Sindaco: “Incontro con vertici Asp per decidere sul da farsi” di

AUGUSTA – Cresce, anche se di poche unità, il numero di augustani attualmente positivi al Covid-19: sono 126, il numero più alto registrato in città dall’inizio della pandemia. Lo comunica il sindaco Giuseppe Di Mare, unico dato fornito, nella serata del 14 novembre. Sono sette gli attuali positivi in più rispetto alla comunicazione di quarantott’ore prima.

“Nelle prossime ore avrò un incontro con i vertici dell’Asp – ha annunciato il primo cittadino nella serata di sabato – per avere maggiori dettagli e decidere sul da farsi“. Poi le consuete e, alla luce delle restrizioni governative vigenti, doverose raccomandazioni: “Restiamo a casa e usciamo solo per le necessità. Come dico da diversi giorni, evitiamo di essere lo strumento di contagio e usiamo le mascherine in maniera corretta e sempre. Attenti e vi raccomando tanta, tanta prudenza“.

Intanto al via la seconda domenica mattina di tamponi rapidi gratuiti eseguiti con modalità drive-in, nei pressi di piazza Unità d’Italia, destinati principalmente alla popolazione studentesca.

