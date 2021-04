Primo piano Augusta, Salmeri nuovo responsabile cittadino della Lega. Per Casertano incarico provinciale di

AUGUSTA – Rosario Salmeri è il nuovo responsabile cittadino della Lega. La nomina arriva dopo che è stato suggellato a Siracusa, alla presenza del segretario regionale Nino Minardo, del responsabile provinciale Enzo Vinciullo e di Leandro Impelluso (vedi foto di copertina, ndr), il patto federativo tra il partito salviniano e il movimento civico “Noi per Augusta“, come anticipato in occasione dell’iniziativa al “Muscatello” dello scorso 8 aprile. Quindi i due consiglieri comunali Maria Grazia Patti e Salvo Serra, che fanno parte della maggioranza a sostegno dell’amministrazione Di Mare, avranno la tessera della Lega pur mantenendo la veste del movimento civico in aula.

“Ricevo oggi, dal segretario regionale Lega Sicilia, on. Nino Minardo, la nomina a responsabile cittadino del partito – riferisce Salmeri in una nota – Ringrazio l’on. Nino Minardo, l’on. Enzo Vinciullo e il dott. Leandro Impelluso per la fiducia accordatami, condivido la svolta moderata impressa al partito dalla nuova dirigenza regionale. Sono già al lavoro per riorganizzare il partito nel comune di Augusta, confermo il patto federativo con il movimento “Noi per Augusta” che fino a ieri coordinavo insieme a Concetto Cannavà e ai consiglieri comunali Maria Grazia Patti e Salvo Serra“.

“Il movimento “Noi per Augusta” si doterà di un nuovo coordinamento che detterà la linea politico-amministrativa attraverso i due consiglieri comunali e i rapporti con l’Amministrazione comunale – aggiunge il neo responsabile cittadino – Il partito detterà la linea politica cittadina e i rapporti con le altre forze politiche della coalizione di centro destra. Il progetto è quello di ricostruire una coalizione di centro destra in città, forte, unita e compatta in grado di poter affrontare le prossime sfide elettorali“.

L’ormai ex commissario cittadino della Lega, Massimo Casertano, candidato a sindaco nell’ultima tornata elettorale amministrativa, è stato nominato nel partito responsabile provinciale Enti locali, “in accordo con il responsabile regionale Matteo Francilia“, come si apprende da un comunicato sottoscritto dal segretario regionale Nino Minardo. Comunicato nel quale si evidenzia il nuovo patto federativo siglato rendendo noto: “Ad Augusta, Rosario Salmeri è il nuovo responsabile cittadino del partito indicato dall’onorevole Enzo Vinciullo, in accordo con Leandro Impelluso. Con lui aderiscono oggi alla Lega Sicilia i consiglieri comunali Salvo Serra e Maria Grazia Patti e tutto il gruppo del movimento politico ”Noi per Augusta”. Continua a crescere la squadra in provincia di Siracusa ed auguro a tutti loro buon lavoro nell’esclusivo interesse del nostro territorio“.