Primo piano Augusta, installati i primi hotspot wi-fi gratuiti comunali nell’Isola e ad Agnone Bagni di

AUGUSTA – Sono stati installati sette hotspot wi-fi gratuiti comunali dei dodici previsti in spazi pubblici del territorio, di cui anticipavamo in un articolo di fine gennaio sull’esito del bando della Commissione europea chiamato “WiFi4EU“ e sul voucher di 15 mila euro assegnato al Comune di Augusta. L’ultima antenna in ordine di tempo è stata messa in opera per conto della ditta aggiudicataria del servizio, la catanese Mandarin, ieri pomeriggio sul lungomare della frazione Agnone Bagni. Lo rende noto l’assessore all’Informatizzazione e all’Innovazione tecnologica, Rosario Sicari.

“Si tratta di una attenzione, non prevista dall’originale capitolato predisposto dai precedente amministratori – sottolinea l’assessore in riferimento al nuovo hotspot wi-fi di Agnone Bagni – che questa Amministrazione comunale ha voluto riservare ad un territorio troppo spesso dimenticato e, anche nel recente passato, oggetto di penose valutazioni politiche circa la “convenienza” o meno di cederne l’amministrazione ai comuni limitrofi. Con l’installazione di questo hot-spot – aggiunge Sicari – l’amministrazione Di Mare lancia quindi un ulteriore chiaro segnale di attenzione al territorio di Agnone che merita rispetto e su cui ci stiamo già impegnando in maniera costante (recente è la notizia di approvazione da parte della nostra giunta di un progetto di circa 410.000 euro per la manutenzione delle condotte idriche di c.da Agnone e per la sostituzione in toto di tratti di conduttura sia principale che secondaria)“.

Delle dodici postazioni previste, sette all’aperto e cinque al chiuso, risultano installate quelle a servizio della biblioteca comunale, di piazza Duomo, di palazzo San Biagio (piano terra e primo), del salone di rappresentanza comunale, dei giardini pubblici (nella foto di repertorio in copertina, ndr) e, ovviamente, di Agnone Bagni.

“Confido che entro l’estate saranno ultimate le installazioni dei rimanenti hotspot previsti invece in località Faro S. Croce, piazza Unità d’Italia, piazza Fontana, piazza Castello a Brucoli e teatro comunale“, riferisce l’assessore Sicari.

Ricordiamo che la partecipazione al bando, poco più di un anno fa, e il capitolato di gara per fornitura e installazione di “hotspot wi-fi gratuiti” erano stati predisposti dalla precedente amministrazione Di Pietro, poi con l’attuale amministrazione Di Mare si è arrivati all’avvio della procedura di affidamento con determina del Sesto settore del 14 dicembre scorso e alla definitiva assegnazione del servizio per 36 mesi alla società catanese Mandarin (tra quelle registrate nell’apposito portale della Commissione europea). Principale onere a carico del Comune, la messa a disposizione nei dodici siti individuati di appositi punti di prelievo di energia elettrica.