Augusta, salone di bellezza in franchising: giornate gratuite per gli “eroi” anti-Covid

AUGUSTA – Servizio gratuito di taglio e piega per gli operatori sanitari in alcune giornate tra il 28 giugno e il 30 luglio, previa prenotazione online. È la lodevole iniziativa nazionale, che vede coinvolta anche Augusta, chiamata “In mani sicure” e promossa dalla “Compagnia della Bellezza“, franchising internazionale di saloni di bellezza, in collaborazione con “L’Oréal Professionnel“, celebre marchio di cosmetici. In città ha aderito l’attività “Compagnia della Bellezza”, alla Borgata, gestita da Rosalba Stampone (nella foto di copertina).

I saloni di bellezza, anche in Sicilia, hanno potuto riaprire dallo scorso 18 maggio, dopo oltre due mesi di chiusura forzata per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Una riapertura coincidente con il secondo step della “Fase 2”, adeguandosi alle Linee guida prescritte per le attività di servizi alla persona. Il protocollo prevede l’attuazione delle misure indicate dal governo, come l’uso di mascherine e guanti, l’utilizzo di dispositivi monouso, l’areazione dei locali, la sanificazione degli ambienti, ma anche procedimenti stabiliti in autonomia dal gruppo.

“La consulenza ad esempio, immancabile primo approccio del professionista alla sua cliente – si spiega a riguardo in una nota del franchising – avverrà per via telematica in modo da stabilire il tipo di servizio necessario e quanto ci vorrà a realizzarlo, così da ottimizzare i tempi ed evitare le attese; o la presenza di una specifica segnaletica all’interno dei saloni per favorire il distanziamento“.

Garantita la sicurezza di personale e clienti, Salvo Filetti e Renato Gervasi, co-fondatori del brand “Compagnia della Bellezza”, hanno voluto dare avvio al progetto di solidarietà e ringraziamento verso la categoria degli operatori sanitari impegnati contro la pandemia, impiegati degli ospedali, i medici di base e gli operatori della Croce Rossa.

“#inmanisicure racconta parallelamente due storie – prosegue la nota – quella della riapertura dei saloni, che con grande responsabilità stanno modificando il proprio modo di lavorare per potersi adattare alla contingenza del momento, e la storia della generosità di questi professionisti, da sempre tratto distintivo associabile alla passione per il proprio lavoro“.

È quindi possibile per gli operatori sanitari prenotare online il servizio gratuito (clicca qui) scegliendo uno degli “slot” disponibili tra domenica 28 giugno e giovedì 30 luglio (mercoledì o giovedì) presso la “Compagnia della Bellezza” di Rosalba Stampone ad Augusta, in via Papa Giovanni XXIII n. 17.

ARTICOLO PUBBLIRED