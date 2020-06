Primo piano Siracusa-Catania, chiusura statale 114 in direzione nord tra svincoli di Sortino e Augusta di

AUGUSTA – A partire da oggi, mercoledì 24 giugno, avranno avvio gli interventi di “risanamento della pavimentazione stradale” sul tratto a carreggiate separate della strada statale 114 “Orientale Sicula”, approssimativamente da un km prima dello svincolo di Sortino a un km dopo lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina), in direzione Catania.

Come rende noto Anas, è prevista la chiusura in direzione nord, precisamente dal km 135,200 al km 130,800, con deviazione del traffico in entrambi i sensi di marcia sulla carreggiata opposta, predisposta a doppio senso di circolazione. Sarà chiuso al traffico anche lo svincolo di Sortino e, pertanto, i veicoli destinati al traffico locale potranno utilizzare il precedente svincolo di Melilli-Priolo Nord o la ex Ss 114 e la Ss 193.

Non è ancora stata comunicata la data della conclusione lavori.