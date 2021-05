Eventi Augusta, San Domenico di Guzmán fra storia e mito: oggi la conferenza di Archeoclub di

AUGUSTA – L’Archeoclub sede di Augusta ha organizzato per questo lunedì 31 maggio alle ore 17 nella chiesa di San Domenico una conferenza dal titolo “La venerata immagine di San Domenico di Guzmán ad Augusta tra storia, mito e tradizione”.

In accordo con don Palmiro Prisutto, arciprete di Augusta e rettore della chiesa di San Domenico, la presidente dell’associazione Mariada Pansera ha fissato tale iniziativa per l’occasione della “Conservazione” del simulacro del Santo patrono, ultimo giorno in cui sarà esposto. Seguirà infatti la celebrazione liturgica.

Piero Castro, del consiglio direttivo dell’Archeoclub cittadino, cultore di storia locale, interverrà sulle vicende storiche che hanno interessato l’area della chiesa, dell’annesso convento e della piazza antistante. Ornella Spina, vicepresidente dell’associazione, nonché docente di disegno e storia dell’arte al Liceo “Megara”, relazionerà sulla storia e sull’iconografia della statua di San Domenico di Guzmán sotto il profilo storico-artistico e antropologico.

Saranno presenti, invitati all’iniziativa storico-culturale, esponenti dell’amministrazione comunale.

L’organizzazione rende noto che, in ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti, gli ingressi nella chiesa saranno contingentati compatibilmente con la disponibilità dei posti.