Augusta, San Domenico, fuochi d’artificio rinviati a domenica notte

AUGUSTA – È stato rinviato di ventiquattr’ore, per le precipitazioni piovose sopraggiunte nella tarda serata di sabato 24 maggio, il tradizionale spettacolo pirotecnico a chiusura della giornata della festa patronale di San Domenico.

“Viste le condizioni meteo avverse lo spettacolo pirotecnico sarà effettuato domani 25 maggio alle ore 00.00“: questo l’avviso diramato dal Comune, poco prima della mezzanotte, attraverso l’app “Telegram”.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio, intitolato “Tra cielo, terra e mare“, avrà luogo dal porticciolo turistico privato sul golfo Xifonio ai piedi della cosiddetta ‘Badiazza’, alla mezzanotte tra questa domenica 25 e lunedì 26.

Chiuderà il concerto-cabaret di Nino Frassica & Los Plaggers Band, in programma in piazza Castello dalle ore 21,30 quale ultimo evento del cartellone comunale dei festeggiamenti in onore di San Domenico.