Primo piano Augusta, congresso unitario per Fratelli d’Italia: Sicari alla guida del nuovo coordinamento comunale di

AUGUSTA – Si è celebrato ieri mattina, nell’auditorium civico di palazzo San Biagio, il congresso comunale di Fratelli d’Italia, convocato a stretto giro la scorsa settimana dopo il rinvio senza motivazioni ufficiali della originaria data del 14 marzo.

Un congresso “unitario“, come sottolineato dai vertici sia nazionali che locali del partito presenti in una sala gremita, che ha eletto per acclamazione il consigliere comunale Rosario Sicari quale coordinatore comunale e i nove componenti elettivi del coordinamento comunale.

Il congresso, presieduto dallo storico dirigente catanese Luciano Zuccarello e svolto in poco più di un’ora, ha visto la partecipazione al tavolo della presidenza del commissario regionale del partito Luca Sbardella, deputato nazionale, del collega Luca Cannata, dell’eurodeputato Ruggero Razza, nonché del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Presente il commissario provinciale del partito Salvo Coletta.

In apertura il saluto dal dirigente nazionale Pietro Forestiere, augustano tra i promotori della prima ora del partito meloniano in città e in provincia, che si è poi dovuto assentare per impegni familiari. Subito dopo è intervenuto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, sottolineando che “siamo qua perché siamo persone leali, perbene, che vogliono lavorare per la città di Augusta, per Fratelli d’Italia e per far crescere il territorio“. Un passaggio che rappresenta la prima conferma ufficiale di appartenenza al partito dopo le tensioni politiche tra i meloniani connesse alle recenti elezioni provinciali e il successivo addio a Fdi da parte del deputato regionale Carlo Auteri.

“Un segnale chiaro di compattezza e coesione che smentisce ogni tentativo di raccontare un partito diviso“, si legge nella nota diramata ieri pomeriggio dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

Oggi, il neo coordinatore comunale Rosario Sicari, ingegnere 35enne, già assessore nella prima giunta Di Mare, dichiara: “Il mio obiettivo, in qualità di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, è di rendere questa comunità politica interlocutore imprescindibile sui temi del nostro territorio. Rivolgerò la giusta attenzione ai bisogni degli iscritti più giovani, promuovendo percorsi formativi dedicati. Faciliteremo momenti di incontro reale, aprendo le porte del partito alla cittadinanza, promuovendone i valori e rimanendo aderenti alla realtà del nostro territorio“.

“Come circolo territoriale, ci impegneremo a continuare ad ascoltare i bisogni dei cittadini, a dare risposte, a lavorare instancabilmente fianco a fianco dell’amministrazione del sindaco di Fratelli d’Italia, Giuseppe Di Mare, e della comunità umana e politica numerosamente rappresentata ieri al congresso – aggiunge Sicari – Perché se la città sta cambiando il merito è di chi mette energie, di chi dedica il proprio tempo ad un progetto collettivo, di chi ha il coraggio di prendere posizione e scegliere da che parte stare“.

Il nuovo coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, reso noto contestualmente, è come di seguito composto: membri elettivi Giusy Amara, Teresa Aprea, Maria Blundo, Andrea Campisi, Gabriele Cianchino, Nino Costa, Marco Failla, Gianluca Garofalo e Vanessa Settipani; membri nominati Pino Carrabino, Tania Patania (i due attuali assessori di Fratelli d’Italia), Rosario Costa, Marco Meloni e Ombretta Tringali; membro di diritto Antonio Ranno, nella qualità di presidente del circolo locale di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fdi).