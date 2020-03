Primo piano Augusta, sanificazione strade Monte-Brucoli-Agnone rinviata per maltempo. Da Regione contributo di 13 mila euro di

AUGUSTA – 13 mila 631 euro è il contributo per la sanificazione del territorio, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, da parte della Regione siciliana al Comune di Augusta, come stanziato per tutti i comuni in proporzione al numero di abitanti.

L’amministrazione comunale intanto, che ha dato il via alle attività di sanificazione delle strade urbane di Isola e Borgata (vedi foto di copertina) la scorsa settimana, ha nuovamente rinviato gli interventi che erano previsti nelle sere di sabato scorso, oggi e domani “per il protrarsi di condizioni meteorologiche avverse“.

Qui di seguito il nuovo calendario: venerdì 27 marzo al Monte tra le contrade Sant’Elena e Cavalera, sabato 28 marzo nella parte restante del Monte e a Brucoli, lunedì 30 marzo nelle zone esterne – Agnone.

Quindi dalle ore 20 delle seguenti date alle ore 5 dell’indomani, nei quartieri interessati, si dovranno tenere chiuse le porte e le finestre di casa, badando anche a non far esporre gli animali domestici all’esterno, e non si dovrà circolare per strada.