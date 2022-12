Primo piano Augusta, Santa Barbara, nella nuova caserma dei vigili del fuoco cerimonia e open day di

AUGUSTA – Si sono svolti nella mattina di ieri, nella nuova caserma dei vigili del fuoco, la cerimonia istituzionale in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo, e il contestuale open day con un percorso ludico-didattico per bambini chiamato “Pompieropoli”.

Il parroco Angelo Saraceno ha impartito la benedizione alla statuetta di Santa Barbara, donata al distaccamento dei vigili del fuoco di Augusta congiuntamente dal comandante provinciale del Corpo, Antonino Galfo e dal sindaco Giuseppe Di Mare. La statuetta è stata consegnata nelle mani di uno dei vigili del fuoco, attorniato da numerosi bambini, tutti figli dei pompieri presenti. Inoltre, Silvia, moglie di un vigile del fuoco in servizio ad Augusta, ha donato alla nuova sede un quadro da lei realizzato. Gesti simbolici che rappresentano la vicinanza e la partecipazione delle famiglie a un servizio delicato e fondamentale nel territorio.

Il comandante Galfo ha ringraziato “tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo distaccamento, dall’amministrazione comunale, a tutti i vigili del fuoco e alle loro famiglie“. Ha ringraziato altresì la dottoressa Lucia Bozzanca, direttore del Laboratorio analisi dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, poiché nel biennio dell’emergenza pandemica ha costituito “un punto di riferimento fondamentale per la diagnosi tempestiva del virus al fine di mantenere sempre efficiente il dispositivo di soccorso“. Galfo ha voluto ringraziare anche l’architetto Stefano Zito, già parlamentare regionale il cui compianto papà fu capo reparto dei vigili del fuoco, e l’ingegnere Andrea Noè per il “contributo offerto nell’ampliamento della “Pompieropoli“, percorso ludico didattico allestito a cura dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo, rappresentata dall’instancabile ex capo reparto Corrado Campailla“.

Don Saraceno ha inoltre benedetto cinque elmi rossi consegnati ai neo capi squadra. Nella mattinata sono state consegnate le benemerenze del Corpo nazionale al personale dei vigili del fuoco con 15 anni di servizio e a quelli collocati in quiescenza. In occasione della cerimonia istituzionale e delle due ore di apertura alla cittadinanza (10,3o-12,30), oltre alla “Pompieropoli” per i bambini è stata allestita una mostra statica di mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

La cerimonia religiosa in onore di Santa Barbara si è invece tenuta stamani al Duomo di Siracusa, celebrata per i Vigili del fuoco e la Marina militare insieme dall’arcivescovo Francesco Lomanto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia. Al termine della cerimonia, nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco, in via Von Platen, sono stati resi gli onori alla lapide dei vigili del fuoco caduti nell’adempimento del proprio dovere.