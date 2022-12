Eventi Augusta, incontro pubblico con il dottor Trovatello rinviato al 12 dicembre di

AUGUSTA – Non si terrà venerdì 9 dicembre bensì lunedì 12 dicembre, sempre alle ore 18 nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, il convegno che vede relatore il dottor Nino Trovatello, dirigente del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale “Muscatello”.

Come già reso noto in un nostro precedente articolo, il tema dell’incontro pubblico è “La chirurgia nelle malattie oncologiche e infiammatorie dell’intestino”.

Il rinvio, per “un impedimento organizzativo“, viene comunicato da Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica che ha sede in via Principe Umberto 128-130 (nella foto di copertina), dinanzi alla piazza Duomo.