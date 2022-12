Primo piano Augusta, assegnate le tre borse di studio “Fratres” di

AUGUSTA – Sono state assegnate le tre borse di studio, in memoria di Sebastiano Saluta e della moglie Filomena Palagiano, messe a disposizione dalla Fratres di Augusta per gli studenti del triennio finale del Liceo classico “Megara” (nella foto di repertorio in copertina) relativamente al passato anno scolastico 2021-2022.

Il bando di concorso ha segnato il recupero di una tradizione dello storico gruppo di donatori di sangue, voluta dalla signora Palagiano, benefattrice del sodalizio scomparsa lo scorso anno, che garantiva borse di studio proprio a favore dei liceali.

Le somme stanziate quest’anno sono di 1.000, 700 e 500 euro, rispettivamente per lo studente “più meritevole” tra le quinte, le quarte e le terze classi, secondo le comunicazioni dell’istituto sugli esami di Stato e sugli scrutini finali.

A vincere la borsa di studio riservata alle classi quinte, pari a 1.000 euro, è Maria Laura Castorina, diplomata con “100 e lode”. Nella categoria delle classi quarte, è stata assegnata la borsa di 700 euro a Carlo Lodin, per la media voti pari a 9,83. Tra le classi terze, è risultata vincitrice della borsa di studio di 500 euro Chiara Puglisi, con la media voti di 9,58.

Ai tre studenti meritevoli sono giunti i complimenti del gruppo donatori di sangue “Fratres”, presieduto da Luigi Nicosia, e del dirigente scolastico Renato Santoro.