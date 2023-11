Primo piano Augusta, sanzioni a chi differenzia male: multati 20 condomìni su 21 di

AUGUSTA – Scattano le prime sanzioni amministrative elevate da agenti della Polizia municipale a carico di chi differenzia male i rifiuti, tra le utenze domestiche, dopo l’annuncio social del sindaco in merito ai controlli serrati sui mastelli al via lo scorso venerdì 3 novembre.

Sorprendente la percentuale prossima al cento per cento di irregolarità nel conferimento dei rifiuti nei cosiddetti carrellati condominiali riservati alla frazione indifferenziata. “Negli ultimi controlli, su 21 condomini ne abbiamo sanzionati 20 per “scorretto conferimento delle frazioni di rifiuto”, cioè tutto mischiato nel carrellato del secco“, rende noto oggi il sindaco Giuseppe Di Mare pubblicando diverse fotografie (nel collage di copertina, solo alcuni degli scatti).

“Le abitazioni singole private ancora peggio, perché abbiamo trovato la spazzatura in sacchi neri, già di per sé vietati, senza alcun principio di raccolta differenziata“, aggiunge il primo cittadino.

Per tale tipologia di violazione, le multe possono variare da 50 a 300 euro, come previsto nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato nel 2016 quando venne introdotta la raccolta porta a porta, laddove all’articolo 61 esplicita la voce del “conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata”.

“Possiamo continuare a raccontarci quello che vogliamo, che la colpa è sempre degli altri, che le tasse bla bla bla, ecc. ma no, non ci siamo! – questo lo sfogo social del sindaco Di Mare – Continuiamo a fare controlli a campione e ogni volta troviamo un “macello”. Continueremo a fare i controlli a campione e sempre multeremo chi non si adegua, ma una cosa bisogna farci entrare in testa… una città pulita non dipende solo dal servizio di pulizia dell’amministrazione, ma anche dall’educazione delle persone! Prima lo capiremo e meglio andrà per tutti noi e per la nostra città“.

Nel frattempo, gli uffici comunali preposti sarebbero al lavoro sul nuovo capitolato al fine di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, giacché l’ati “Megarambiente“ è giunta alla conclusione del contratto settennale il 31 luglio scorso e gestirà il servizio in proroga tecnica solo fino al 31 dicembre.