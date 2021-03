Primo piano Augusta, Sarah Marturana nominata referente comunale di “Plastic free odv onlus” di

AUGUSTA – È l’ex presidente del consiglio comunale, Sarah Marturana, la referente comunale dell’associazione nazionale di volontariato “Plastic free odv onlus“, nata nel luglio del 2019. La nomina è stata formalizzata dal referente regionale Fabio Pipitone, di concerto con il referente provinciale Massimo Pellegrini.

“Sono molto felice perché da anni porto avanti tante battaglie legate all’ambiente e, come sapranno molti miei concittadini, mi trovo in Tunisia proprio per portare avanti un progetto ambientale sul recupero della plastica e la tutela delle donne“, riferisce Marturana, nella passata consiliatura eletta con il Movimento 5 stelle e poi presidente del civico consesso dal settembre del 2017.

“Il comune di Augusta avrà così una rappresentanza per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul riciclo – aggiunge – L’associazione infatti promuove iniziative nei territori protocolli d’intesa con i Comuni e sensibilizzazione nelle scuole e con i giovani“.

“Da qualche settimana insieme ad un gruppo di cittadini, abbiamo cominciato a raccogliere l’immondizia abbandonata lungo le coste della nostra splendida città – sottolinea la neo referente comunale dell’associazione – Questa attività chiamata “Plogging” (termine che propriamente indica una sorta di attività sportiva, di recente invenzione svedese, che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre, ndr) unisce all’attività fisica anche la tutela dell’ambiente“.

“Visto il Dpcm attualmente in vigore – conclude Marturana – considerato che le attività all’aperto sono comunque consentite, abbiamo condiviso il principio del buon senso e del rispetto di chi in questo momento così difficile sta soffrendo, pertanto abbiamo deciso di sospendere temporaneamente le attività e quindi dopo Pasqua torneremo operativi con le attività locali“.