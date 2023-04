Primo piano Augusta, scompare Carmelo Lo Turco, storico sindacalista della Cgil di

AUGUSTA – Si è spento improvvisamente all’età di 79 anni Carmelo Lo Turco, augustano che ha dedicato la propria vita alle battaglie sindacali con la Cgil. È stato per vent’anni segretario della Camera del lavoro di Augusta, fino alle dimissioni rassegnate nel 2015 per assumere la segreteria dello Spi, la sigla che riunisce i pensionati e gli anziani della Cgil, carica che ha ricoperto con abnegazione fino all’ultimo giorno.

Riceviamo la nota di cordoglio da parte di Lorena Crisci, attuale segretario della Camera del lavoro di Augusta. “La Camera del lavoro di Augusta piange la scomparsa del compagno Carmelo Lo Turco. Un grande compagno, un bravo sindacalista, una persona perbene – si legge – Sempre in prima linea in tutte le lotte sindacali riguardanti il lavoro, le vertenze e le manifestazioni per il territorio. Durante la sua lunga militanza nel sindacato, Carmelo si è sempre battuto fortemente per salvaguardare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e negli ultimi anni, ricoprendo l’incarico di Capo lega del sindacato pensionati della Cgil, di tutte le fasce deboli del territorio“.

“Mancherà molto ai compagni della Camera del lavoro – conclude la nota – ma siamo certi anche a tutti i cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo. Grazie Carmelo per il lavoro svolto ed un abbraccio affettuoso alla tua famiglia“.

Le esequie saranno celebrate martedì 2 maggio, alle ore 15,30, nella chiesa di Santa Lucia.

(Nella foto di copertina: Carmelo Lo Turco a una conferenza stampa dello Spi Cgil, nel 2018)