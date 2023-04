Primo piano Augusta, presentato il servizio di e-bike sharing. Dopo il flop dei monopattini di

AUGUSTA – Dopo la clamorosa “fuga” da Augusta di due grandi marchi internazionali che proponevano il servizio di noleggio di monopattini elettrici condivisi, alcuni dei quali finirono nel golfo Xifonio, un’altra azienda ci riprova con le biciclette elettriche, sempre in modalità “free-floating”, cioè a flusso libero. La presentazione del nuovo servizio, già attivo da alcune settimane con le due ruote disponibili in diversi spazi pubblici, si è tenuta stamani alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, in occasione dell’inaugurazione della sede fisica dell’attività, in via Lavaggi.

L’amministrazione comunale aveva disposto l’avvio di un’indagine di mercato nel febbraio dello scorso anno, emanando contestualmente le linee guida del servizio in riferimento a bici e scooter elettrici, per il quale a novembre è stata approvata la graduatoria che ha visto la società siracusana unica partecipante.

Gli utenti possono noleggiare bici e ciclomotori elettrici, oltre ai monopattini, con la stessa modalità con cui prima si noleggiavano i monopattini. Con una differenza, evidenziata stamani: l’azienda è locale ed è proprietaria dell’applicazione per smartphone. “È l’unico caso in tutto il Sud Italia“, ci ha riferito stamani Maurizio Naccarato, melillese, titolare della “Sirnolo srl“, specializzata nel settore del noleggio, che ha chiamato app e punto noleggio alla Borgata con l’esortazione siciliana “Annachiti“.

“L’applicazione è frutto di un lungo studio“, ha sottolineato Naccarato, che non è per nulla intimorito dal fallimento locale dell’esperienza con i monopattini di consolidate realtà del settore, una statunitense e l’altra irlandese, esperienza durata appena mezzo anno. “Credo fermamente in questo territorio – ribadisce – Non solo. Questa azienda non deve rendere conto a nessuno. Coloro che ci hanno preceduto dovevano rispondere al marchio internazionale, al capofila nazionale e, insomma, i costi lievitavano. Noi possiamo fare i prezzi che vogliamo e saranno prezzi che consentiranno addirittura di risparmiare anche per quanto riguarda il trasporto in bus, anche perché sosterremo una campagna di abbonamenti“.

Naccarato è certo di poter contribuire a dare una mano per la mobilità sostenibile, ricalcando il concetto espresso dal sindaco Di Mare durante una breve allocuzione tenuta poco prima del taglio del nastro, da parte di Nella Colazzo, consorte di Naccarato, e dello stesso primo cittadino, al cui fianco era il vicepresidente del consiglio comunale, Biagio Tribulato.

Giorgio Càsole