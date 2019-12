Eventi Augusta, scuola, al “Ruiz” oggi primo open day pomeridiano di

AUGUSTA – Al via questo pomeriggio il primo “Open day” dei quattro in programma all’Istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, con lo slogan “Find your difference”. Alle ore 16 l’istituto di via Catania (nella foto di repertorio in copertina) accoglierà le famiglie e gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, orientati verso i corsi di studi della tradizione tecnica e scientifica.

Il “Ruiz” è diventato in questi anni un polo di eccellenza formativa per centinaia di ragazzi, una realtà scolastica all’avanguardia nella proposta educativa, in cui la dimensione internazionale è radicata nel sapere e nelle competenze, grazie alla professionalità del corpo docente e alle strutture laboratoriali.

Le famiglie potranno conoscere, accolte dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, dai docenti e dagli alunni della scuola, le sue quattro articolazioni: l’Istituto tecnico settore Economico (con due indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo), il Liceo scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto tecnico settore Tecnologico (con tre indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica) e il Liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, l’unico nella Sicilia orientale.

I successivi appuntamenti a “porte aperte” resi noti dal “Ruiz” sono tre, con il nuovo anno: l’open day domenicale del 12 gennaio 2020 alle ore 9,30; poi altri due eventi pomeridiani, alle ore 15,30, martedì 21 gennaio con i “Laboratori aperti” per consentire agli alunni interessati un’esperienza diretta, e martedì 28 gennaio per fornire ulteriori delucidazioni sulla didattica e sull’offerta formativa alle famiglie.