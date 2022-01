Eventi Augusta, scuola, nuovi open day del “Ruiz” saranno online: il 10 e 17 per sede centrale, il 12 per sede Priolo di

AUGUSTA – L’Istituto superiore “Arangio Ruiz” aprirà le sue porte “virtuali” agli studenti che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori. Il calendario dell’orientamento in entrata ha, infatti, subito un cambiamento a seguito dell’istituzione della “zona arancione” da parte della Regione per i comuni, tra gli altri, di Augusta e altri sedici della provincia.

Le previste attività in presenza, i cosiddetti “Ruizlab“, nei laboratori attrezzati di Fisica, Chimica, Biologia, Informatica, Lingue, Economia aziendale, Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica e Robotica della scuola sono stati così trasformati in open day online sulla piattaforma Google meet. Per la sede di Augusta previsti due incontri virtuali lunedì 10 e lunedì 17 gennaio dalle ore 15 alle 16. Per la sede di Priolo Gargallo, ubicata in via Orazio Di Mauro 2, il primo open day online sarà mercoledì 12 gennaio dalle ore 15 alle 16. Per partecipare occorre prenotarsi tramite apposito form disponibile sul sito web o sulla pagina social della scuola.

“In un periodo difficile dal punto di vista epidemiologico – riferisce la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina (nella foto di copertina, ndr) – è importante mantenere, seppure a distanza, l’interazione e relazione con gli studenti delle terze medie. Il passaggio alla scuola superiore è un momento fondamentale nella vita dei ragazzi ed è necessario che la scuola sia accanto a loro per orientarli verso una scelta matura e consapevole. Speriamo di poter riprendere, seppur contingentate, le attività di orientamento in presenza, dopo il 20 gennaio”.

Gli appuntamenti online saranno uno spazio, dunque, per conoscere da vicino le quattro articolazioni del “Ruiz”, l‘Istituto tecnico settore Tecnologico, l‘Istituto tecnico settore Economico, il Liceo Scientifico delle Scienze applicate e il Liceo Quadriennale delle Scienze applicate, nonché il Percorso di Biologia con curvatura biomedica e il Percorso di apprendistato duale Enel.

Alunni e genitori saranno accolti dai docenti del team di orientamento, guidati dalla docente referente Stefania Anfuso, che analizzeranno le specificità dei vari percorsi, i contenuti e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline e tutti i progetti che arricchiscono e integrano l’offerta formativa.

A dicembre hanno riscontrato grande successo, i due open day in presenza, sabato 18 per la sede di Priolo Gargallo e domenica 19 per la sede di Augusta. Per la situazione epidemiologica, già lo scorso mese, al desiderio costante di chiarezza e completezza della proposta di orientamento, si era affiancata al contempo la necessità di inventare strategie operative per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Per questo gli incontri al “Ruiz” si erano svolti in cinque turni tra Priolo e Augusta, tutti con un numero contingentato di partecipanti.

Tanti gli studenti prossimi alla scelta del percorso di studi di istruzione superiore che hanno visitato gli ambienti di apprendimento dell’Istituto guidati dai docenti e dagli allievi del “Ruiz”, registrando oltre duecento presenze. Sono state molteplici, agli open day di dicembre, le attività organizzate nei vari laboratori tra esperimenti, dimostrazioni pratiche ed esercitazioni per presentare i saperi disciplinari che caratterizzano i vari indirizzi e i numerosi progetti che contraddistinguono l’offerta formativa della scuola.