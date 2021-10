Primo piano Augusta, scuole e cimitero chiusi a oltranza per allerta meteo. Declassata ad “arancione” di

AUGUSTA – Prolungata l’allerta meteo, ma declassata da “rossa” ad “arancione” per la provincia di Siracusa dal pomeriggio di questo martedì 26 ottobre fino all’intera giornata di domani, mercoledì 27 ottobre. Pertanto il sindaco Giuseppe Di Mare annuncia la firma dell’ordinanza con cui disporrà la chiusura di scuole e cimitero comunale, non solo per domani, terzo giorno consecutivo, bensì “fino a revoca della stessa” ordinanza.

“A causa dei disagi subiti e per le condizioni meteo avverse che continueranno – rende noto sui social il primo cittadino – si è disposta, con apposita ordinanza, la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e del cimitero comunale, dalla giornata di domani mercoledì 27 ottobre 2021 fino a revoca della stessa“.

“Si invita la cittadinanza a restare a casa – ribadisce ancora una volta, dopo il monito lanciato a metà giornata – mantenere alta l’attenzione e la collaborazione al fine di prevenire possibili situazioni di disagio“.

Ad Augusta si sono registrati allagamenti nei soliti punti nevralgici della rete stradale urbana (vedi all’ingresso della città nella foto di copertina, oltre allo straripamento del torrente Porcaria, rientrato negli argini poco dopo le ore 18), ma nulla di paragonabile a quanto si è abbattuto sul Catanese, che ha visto 265 mm di precipitazioni piovose nelle ultime quarantott’ore (rilevazione della stazione Sias del capoluogo etneo) e che ha subito il secondo lutto in due giorni.

Oggi a Gravina di Catania ha trovato la morte un uomo di 53 anni (e non una giovane come si era appreso in un primo momento), originario di Pedara ma residente a Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatteva sulla provincia etnea. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l’auto.

Ieri la morte di un 67enne di Scordia, anch’egli presumibilmente sceso dall’auto, il cui corpo è stato ritrovato dai ricercatori in un agrumeto quasi al confine con Lentini, a un paio di chilometri di distanza dall’ultimo avvistamento nel territorio del comune catanese. Mentre continuano le disperate ricerche, a Scordia e nelle campagne vicino Lentini, della moglie di 61 anni, che si trovava nella stessa auto.