Primo piano Augusta, seconda edizione del corso antifumo del dottor Scandurra a palazzo San Biagio di

AUGUSTA – Torna a palazzo San Biagio il corso gratuito per la dismissione dal fumo tenuto dal dottor Fabio Scandurra. Dopo la prima edizione promossa dal Comune nel 2024, l’iniziativa torna anche quest’anno con un nuovo ciclo di incontri in programma ogni mercoledì, dal 6 al 27 maggio, nell’auditorium comunale “Don Paolo Liggeri”.

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Il corso, giunto alla seconda edizione, si svolgerà dalle ore 16,30 alle 18,30 al primo piano del palazzo civico di via Roma, nel centro storico, e punta a offrire un supporto concreto a quanti intendano intraprendere un percorso strutturato per smettere di fumare. In questa occasione, Scandurra sarà affiancato dallo psicologo Alfonso Nicita.

L’obiettivo, con i quattro incontri pomeridiani, è di accompagnare i partecipanti verso la cessazione del fumo “con il metodo più moderno conosciuto – si legge nell’avviso pubblico del Comune – che prevede anche l’utilizzo di una terapia farmacologica“.

Il nuovo percorso riprende l’esperienza fatta due anni fa, quando l’amministrazione comunale riportò in città il corso antifumo già promosso per anni dal dottor Scandurra nell’ambito del centro antitabacco ospedaliero.

Cardiologo di origini siracusane, per decenni in servizio all’ospedale “Muscatello” di Augusta, il dottor Fabio Scandurra è stato tra i principali riferimenti territoriali nella prevenzione cardiovascolare e nella lotta al tabagismo. Nel 2021 il consiglio comunale gli conferì la cittadinanza onoraria per il contributo professionale e umano reso alla città.

Prima della pandemia di Covid, Scandurra aveva già condotto per anni un analogo percorso di accompagnamento alla cessazione del fumo in ambito ospedaliero (vedi foto di repertorio in copertina), esperienza quindi riproposta in forma gratuita negli spazi comunali.

Secondo quanto reso noto dall’avviso pubblico diffuso dal Comune, le domande di iscrizione dovranno essere inviate via email all’indirizzo email del medico. Saranno ammessi al corso i primi 25 richiedenti, oltre a 5 riserve, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.