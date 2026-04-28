Primo piano Augusta verso il voto, Cacciaguerra annuncia 19 candidati al consiglio di

AUGUSTA – Domani mattina, mercoledì 29 aprile, entro mezzogiorno (termine ultimo per la consegna delle liste per le amministrative del 24 e 25 maggio), Concetto Cacciaguerra, 36enne impresario di pompe funebri, presenterà al segretario comunale della città federiciana la lista a sostegno della sua candidatura a sindaco, terzo incomodo tra il primo cittadino uscente Giuseppe Di Mare e lo sfidante della coalizione progressista Salvo Pancari.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Lo ha reso noto ieri sera, in una conferenza stampa tenuta nel suo comitato elettorale: la lista civica “Coraggio e libertà” contiene 19 candidati (su 24 possibili) al Consiglio comunale, compreso sé stesso, ed è stata sottoscritta da 318 elettori residenti.

Per precisione di cronaca, Cacciaguerra è stato il primo sfidante che ha annunciato, per l’imminente agone elettorale, la propria candidatura all’incarico di primo cittadino “contro l’attuale sistema clientelare, contro lo sfarzo delle spese, contro l’andazzo del ‘qui comando io’, per un diverso modo di amministrare la cosa pubblica”: queste sono le parole risuonate ieri durante la conferenza stampa, attraverso la quale Cacciaguerra ha voluto rendere pubblica la soddisfazione personale d’aver portato a termine la lista, nonostante i condizionamenti e le offerte politiche che afferma d’aver ricevuto per non tentare quest’avventura elettorale in solitaria.

“Mi hanno offerto un incarico di assessore e, addirittura, di vicesindaco pur di non presentarmi, ma noi non ci facciamo condizionare, anche se abbiamo subìto diversi ‘scippi’ di candidati”, ha asserito. Secondo quanto riferito da Cacciaguerra, ci sarebbero state persone che avevano accettato di candidarsi per “Coraggio e libertà”, ma che poi avrebbero preferito ritirarsi perché allettate da promesse altrui.

“Sono contento, per Augusta, che, grazie alle mie denunce già a partire dal mese di ottobre, da quando ho presentato la mia candidatura, determinati problemi hanno trovato soluzione – ha chiosato – per esempio, la Guardia medica prima non conosceva le farmacie di turno in Augusta e non esisteva la toponomastica nel quartiere Sacro Cuore e ora, grazie a me, questi problemi sono stati risolti”.

Nel corso della conferenza stampa, non è mancato il duro atto di accusa contro l’amministrazione Di Mare e ha scagliato frecce acuminate anche contro il Campo largo, che gli avrebbe rifiutato la collaborazione nonostante ripetuti tentativi di dialogo.

In conclusione, il capolista di “Coraggio e libertà” ha ribadito accuse e proclami che aveva già ripetuto in altre occasioni, precisando che, nella fase finale di questa campagna elettorale, andrà nei quartieri, girerà casa per casa perché vuole che la gente gli faccia le domande e si renda conto di persona delle risposte che egli darà. Rifiuterà l’uso dei social e terrà due soli comizi: quello di apertura e quello di chiusura.