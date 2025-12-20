Primo piano Augusta, sequestrate 11 auto rubate in un terreno: denunciato il proprietario di

AUGUSTA – Un 44enne, originario della Polonia e residente in città, è stato denunciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta per le ipotesi di reato di ricettazione e riciclaggio di veicoli.

L’intervento risale al pomeriggio di mercoledì scorso. Dopo un periodo di servizi discreti di osservazione, i militari sono intervenuti in un terreno di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un veicolo risultato provento di furto. Nel corso del successivo controllo, i carabinieri hanno scoperto ulteriori dieci autovetture rubate, tutte di grossa cilindrata. Alcune risultavano parzialmente smontate, prive di targhe e di motore.

Tutti i mezzi, insieme ai singoli componenti meccanici rinvenuti, sono stati posti sotto sequestro. Quattro autovetture sono già state restituite ai rispettivi proprietari, mentre per le altre sono in corso approfondimenti per risalire alla provenienza.

Come rendono noto dall’Arma, le indagini proseguiranno anche per accertare “eventuali collegamenti con altri episodi analoghi di furto o con attività illecite riconducibili al riciclaggio di veicoli e componenti meccaniche“.

(Foto di copertina: repertorio)