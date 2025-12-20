Eventi Augusta, calcio e solidarietà, presentato il 33° “Oxford vs Cambridge” di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si è svolta questo sabato mattina, nella sede della “Fratres”, la conferenza stampa di presentazione dell’ormai tradizionale appuntamento di sport e solidarietà della vigilia del Natale augustano: il torneo amatoriale di calcio “Oxford vs Cambridge” e memorial “Mimmo Pappalardo”, ideato e organizzato da Angelo Pasqua.

La manifestazione è giunta alla sua 33ª edizione e quest’anno vedrà beneficiaria della raccolta fondi la locale comunità alloggio “Oreb” gestita dall’Istituto delle suore di Sant’Anna, che si occupa principalmente di accoglienza e supporto a minori in difficoltà. Partner principale dell’iniziativa benefica, ancora una volta, il gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta.

Sono intervenuti alla conferenza stampa, oltre al promotore Angelo Pasqua, il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore allo sport Pino Carrabino, Gino Nicosia presidente della “Fratres”, suor Miriam e suor Lovaline per la comunità “Oreb” di Augusta.

Calcio d’inizio alle ore 11 di mercoledì 24 dicembre al Centro sportivo “Megarello” di contrada Bongiovanni, messo a disposizione per l’occasione dal patron del Megara 1908, Elio Coppola. Le sei squadre formate per l’occasione, con rose di circa venti giocatori l’una, saranno divise in due gironi da tre squadre e i vincitori dei gironi disputeranno la finale.

“Saranno oltre cento – ha detto Pasqua – gli atleti partecipanti suddivisi in sei squadre che si sfideranno sul campo per aggiudicarsi il trofeo. Anche questa edizione come sempre sarà giocata all’insegna dello sport, della solidarietà, dell’amicizia e del divertimento. Ringrazio pubblicamente la Fratres, che da 5 anni dona le divise dei giocatori. Le maglie di gioco autografate messe a disposizione dei promotori dell’iniziativa benefica saranno, come sempre, sorteggiate tra tutti coloro che doneranno un contributo volontario. Sono arrivate maglie autografate di Palermo, Milan, Inter, Juventus, Verona, Lazio, Sudtirol e altri importanti club, che saranno sorteggiate tra i sostenitori dell’iniziativa“.

Le due suore presenti, nel loro intervento, hanno spiegato le finalità della loro missione e dell’impegno quotidiano che svolgono in favore dei minori disagiati, ripagato dall’amore che ricevono. “Non ci sostituiamo alle famiglie ma facciamo famiglia con loro“, ha sottolineato suor Miriam prima di ringraziare pubblicamente Pasqua per l’impegno assunto in favore della loro struttura.

Il sindaco Di Mare e l’assessore Carrabino hanno evidenziato l’importanza dell’iniziativa benefica e hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione nel dotare la città di nuovi impianti sportivi, alcuni dei quali sono già operativi, confermando la riapertura del campo comunale “Fontana” entro il prossimo mese di gennaio, dopo la messa in sicurezza permanente e la riqualificazione assicurate dalla struttura commissariale nazionale per la bonifica delle discariche.