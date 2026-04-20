Eventi Augusta, arriva “Ammuccamu”: piazza D’Astorga diventa villaggio del food dal 24 al 26 aprile di

AUGUSTA – Tre giorni all’insegna del gusto, della musica e dell’intrattenimento nel cuore del centro storico. È il programma di “Ammuccamu food fest”, in calendario dal tardo pomeriggio di venerdì 24 alla mezzanotte di domenica 26 aprile, che trasformerà piazza D’Astorga in un grande villaggio dedicato al food & beverage.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Sedicinoni”, presieduta da Stefano Cacciaguerra, con la collaborazione di Salvo Centorbi, gode del patrocinio oneroso del Comune di Augusta (20mila euro) e dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Proprio per accedere al finanziamento regionale, il festival è stato inserito dall’amministrazione nel calendario dei festeggiamenti religiosi in onore di San Giuseppe “a’ spiga”, legati alla tradizione propiziatoria dell’abbondanza e della fertilità dei campi con ricorrenza nella terza domenica dopo Pasqua.

L’appuntamento coglie il favore del calendario festivo, con il ponte del 25 aprile, Festa della Liberazione, e la domenica successiva, offrendo un’occasione di richiamo per cittadini e visitatori.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenuta al palazzo di città alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e della giunta, è stato ricordato da Cacciaguerra come l’organizzazione dell’evento fosse stata avviata già nei primi mesi del 2020, per poi essere interrotta a causa dell’emergenza Covid-19.

Oggi il progetto riparte con una formula articolata e partecipata, sostenuta anche da un bando pubblico per gli operatori del settore food & beverage, chiuso lo scorso 20 marzo, che ha previsto la concessione di spazi attrezzati con gazebo. Per le aziende interessate alla promozione dei prodotti, è stato richiesto il pagamento di di 350 euro per stand, comprensivi di allacciamento alla rete elettrica e occupazione di suolo pubblico.

Il festival prenderà il via nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile (ore 18-24) e proseguirà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 (ore 12-24), con stand gastronomici, dj set in prevalenza affidati a musicisti locali nella giornata del sabato, spettacoli di artisti di strada, masterclass nel pomeriggio domenicale e un’area dedicata ai bambini. Previsto anche un concorso fotografico social, in un format pensato per coniugare intrattenimento e promozione della cucina territoriale.

Nelle intenzioni degli organizzatori, “l’obiettivo è valorizzare il patrimonio gastronomico dell’isola, mettendolo in dialogo con altre culture che, seppur lontane geograficamente, condividono con la Sicilia similitudini culinarie, tecniche e contaminazioni di gusto”, dando vita a “un vero e proprio viaggio sensoriale”.

Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza in piazza dello chef augustano Massimo Tringali, in programma domenica sera alle ore 21. Tringali opera all’Emporio Armani Caffè & Ristorante di Parigi, dove ha conquistato e mantenuto per nove anni consecutivi la stella Michelin.

La manifestazione “Ammuccamu”, espressione dialettale che richiama il piacere del mangiare e della convivialità, si inserisce nel percorso già avviato dall’associazione “Sedicinoni”, che nella scorsa estate si è distinta per il rilancio dello Shortini film festival, riportato ad Augusta dopo circa un decennio.

(In copertina: porzione della locandina della manifestazione)