Primo piano Augusta, si dimette il segretario della consulta comunale delle famiglie di

AUGUSTA – Si dimette il segretario della Consulta delle famiglie, l’organo consultivo settoriale inserito dall’attuale amministrazione nello statuto comunale tra le consulte permanenti e costituitosi a giugno dello scorso anno (vedi foto di repertorio in copertina).

Il dimissionario è Antonio Caruso, che nella Consulta rappresentava l’associazione “Genitori e figli” di cui è presidente. “Annuncio le mie dimissioni da segretario della Consulta delle famiglie del Comune di Augusta – scrive in una nota stampa – Decisione lungamente ponderata ma che, inevitabilmente, mi ha portato alla scelta poc’anzi citata. Non elenco i motivi… ma semplicemente ho constatato una veduta degli obiettivi differenti dai miei“.

Caruso precisa: “Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Giuseppe Di Mare per avermi precedentemente dato questa opportunità. Un’esperienza in più, dove anche le cose negative mi hanno lasciato un insegnamento. L’associazione Genitori e Figli “Unitevi a noi” Aps Ets resterà in seno alla Consulta delle famiglie del Comune di Augusta per espletare le attività che saranno decise all’interno della Consulta stessa. A breve verrà designato in associazione un referente per la Consulta“.

Il primo e attuale presidente della Consulta, su nomina del sindaco Giuseppe Di Mare, è Maurizio Blandino, referente dell’Associazione famiglie italiane (Afi).