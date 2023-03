Primo piano Concerto di Pasqua a Siracusa dedicato alla memoria di Marcello Giordani di

AUGUSTA – Due grandi artisti augustani saranno idealmente al centro del “concerto di Pasqua” della Camerata polifonica siciliana che si terrà lunedì 3 aprile (ore 20) a Siracusa, con il patrocinio del Comune aretuseo, nella chiesa di San Giuseppe in Ortigia.

L’evento è infatti dedicato alla memoria di Marcello Guagliardo in arte Giordani (nella foto di repertorio in copertina), tenore di fama internazionale scomparso improvvisamente il 5 ottobre del 2019 all’età di 56 anni, stroncato in casa ad Augusta da un infarto fulminante. Inoltre, il concerto sarà incentrato sulla esecuzione dello “Stabat Mater” di Emanuele d’Astorga, la più importante opera (1707) del compositore augustano vissuto in giro per l’Europa a cavallo dei secoli diciassettesimo e diciottesimo.

Il concerto nella chiesa settecentesca è patrocinato dall’assessorato alle Politiche culturali di Siracusa e realizzato in collaborazione con la parrocchia San Martino Vescovo in Siracusa e l’accademia Yap di Augusta fondata da Marcello Giordani.

“Il Comune – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata – ha aderito all’iniziativa nell’ottica della riscoperta e valorizzazione dei talenti siciliani di ieri e di oggi“.