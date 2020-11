Primo piano Augusta, sospeso dal sindaco il mercato del giovedì per due settimane di

AUGUSTA – Non avrà luogo domani il mercato settimanale alla Borgata (nella foto di repertorio in copertina). Viene infatti sospeso per due settimane con ordinanza sindacale il mercato del giovedì, in via Bruno Buozzi, provvedimento efficace fino al 2 dicembre, cioè un mercoledì in cui si dovrà già sapere se l’area mercatale potrà tornare ad accogliere i venditori ambulanti.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha emanato l’ordinanza ieri, una misura “concordata con l’Asp“, come precisato. Due le motivazioni cristallizzate nel provvedimento: “il venire meno delle condizioni che avevano determinato la volontà dell’amministrazione comunale, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, di mantenere il mercato settimanale del giovedì“; “l’area mercatale in oggetto ha una conformazione topografica ed una notevole affluenza di frequentatori ed operatori commerciali che non consentono un agevole controllo ed una puntuale applicazione delle misure di contenimento dell’infezione da Covid-19“.

“È una misura temporanea, è un arrivederci per gli ambulanti – ha detto Di Mare ieri sera in un videomessaggio social – ma è una misura necessaria per tutelare la salute che è un bene primario in questo momento“.