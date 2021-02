Primo piano Augusta, sottovia ferroviaria a Brucoli al posto del passaggio a livello. Percorso alternativo durante i lavori di

AUGUSTA – Sarà realizzata una sottovia ferroviaria per consentire la soppressione del passaggio a livello di Brucoli (nella foto di repertorio in copertina, ndr). Lavori al via alle porte del borgo marinaro, per ciò che ne costituisce uno dei due accessi (l’altro è la strada provinciale 107). A eseguire i lavori è la ditta Cogen srl, incaricata da Rfi del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Con ordinanza di Polizia municipale, è vietata la circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di strada comunale che attraversa il passaggio a livello, dalle ore 7 dello scorso 9 febbraio alla mezzanotte del 28 febbraio.

Come precisa il Comune, l’effettiva chiusura della strada in corrispondenza del passaggio a livello di Brucoli verrà effettuata lunedì 15 febbraio, a seguito di apposizione della necessaria segnaletica stradale.

Il percorso alternativo, anch’esso da indicare con segnaletica verticale, prevede l’itinerario lungo le provinciali 1, 57 e 107, fino a via Libertà all’ingresso di Brucoli, e viceversa.

Alcune estati fa, la tratta ferroviaria Siracusa-Catania, interessando anche il passaggio a livello di Brucoli, era stata oggetto dei lavori di manutenzione, potenziamento e velocizzazione.