Primo piano Augusta, spaccio, arrestato 56enne: sconterà la pena ai domiciliari di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota operativa di Augusta hanno arrestato un 56enne augustano, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catania.

L’uomo, riconosciuto con sentenza definitiva colpevole di spaccio di droga commesso nell’estate 2021 nel territorio di Augusta, deve scontare 3 mesi e 28 giorni di reclusione.

Il 56enne è stato quindi ristretto in detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria etnea, per scontare il residuo pena.

(Foto di copertina: generica)