Primo piano Augusta, tratto di via Principe Umberto al buio a Natale e Santo Stefano di

AUGUSTA – Illuminazione pubblica ko in un tratto di via Principe Umberto, con la strada principale della città, tra via Roma e via Alabo, al buio sia a Natale che a Santo Stefano.

Diverse segnalazioni sono pervenute a La Gazzetta Augustana.it da residenti e titolari di attività commerciali, preoccupati per le condizioni di sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada su due o quattro ruote.

Nelle due serate festive solo le luminarie hanno garantito una fioca illuminazione del tratto del centro storico, comunque insufficiente, tant’è che i pedoni più “tecnologici” hanno dovuto far ricorso alle torce dei propri smartphone anche per evitare le possibili insidie dei marciapiedi.