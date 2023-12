Primo piano Augusta, festival gospel, oggi il secondo atto dopo l’apertura con Kaylah Harvey e The Bronx Black Keys di

AUGUSTA – Dopo l’apertura di grande prestigio, oggi la seconda data del festival gospel “Città di Augusta”, nell’ambito del cartellone comunale natalizio sostenuto dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

Nel complesso, tre le date in chiesa Madre per la musica sacra declinata nel genere gospel, da altrettanti formazioni newyorkesi impegnate in un tour italiano. Una novità nella chiesa dedicata a Maria Santissima Assunta, giacché un anno fa il gospel faceva il suo esordio nel programma natalizio comunale ma nella meno capiente chiesa di San Domenico per una partecipata data unica.

Lo scorso mercoledì 20 dicembre, ad aprire con successo di pubblico la prima edizione del festival augustano è stata la cantante Kaylah Harvey, insieme a The Bronx Black Keys (vedi foto di copertina), con i quali ha ottenuto ambiti e prestigiosi riconoscimenti come una delle migliori nuove formazioni gospel degli Stati Uniti.

In questo martedì 26 dalle ore 20 si esibiranno, ai piedi dell’altare della chiesa Madre, i New Jersey Gospel Singers.

A chiudere il festival, sabato 30 alle ore 19, sarà il concerto di Deborah Moncrief & New Millenium Gospel Singers.