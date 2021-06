Primo piano Augusta, spiaggetta al Granatello ripulita da giovani volontari di Rotaract e Interact di

AUGUSTA – Domenica mattina di pulizia volontaria della spiaggetta ubicata in località Granatello, tra il Club Nautico e i cosiddetti “lidi” della Marina militare. L’iniziativa è stata realizzata dai soci dei club Rotaract e Interact, presieduti rispettivamente da Rossella Messina e Dalila Ramaci, i due sodalizi giovanili che fanno riferimento al Rotary.

“Ripulire questa spiaggetta è una tradizione per noi, il nostro service più bello perché prevede di sporcarsi le mani – spiega la presidente del Rotaract club di Augusta, Rossella Messina – La pulizia è saltata solo lo scorso anno per l’incertezza delle misure derivate dalla pandemia e si è tenuta oggi per la concomitanza con il service ideato dal Rotary club di Milano, a cui hanno dato aderito diversi distretti Rotary e Rotaract“.

Il progetto, aperto a tutti i cittadini, si chiama infatti “Mare nostrum – Clean up nazionale” e ha visto soci dell’universo rotariano impegnati oggi in tutta Italia nella pulizia di spiagge, corsi d’acqua e aree verdi.

In circa un’ora e mezza i giovani volontari, muniti di mascherine e guanti, hanno ripulito la spiaggetta al Granatello, riempiendo una dozzina di sacchi con rifiuti di ogni genere: cartacce e tanta plastica, mascherine chirurgiche, perfino giocattoli, una sedia rotta e uno specchio.

I ragazzi di Rotaract, con la vicepresidente Erika Luglio, il segretario Lavinia Pitari, e Interact, affiancati dal presidente del Rotary club cittadino, Ernesto Cannella, nonché da alcuni amministratori comunali, si sono dati da fare finché le temperature lo hanno consentito, dalle 8,30 alle 10 circa. Infine è sopraggiunto anche il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha contattato l’ati che gestisce il servizio comunale di igiene urbana per avviare a corretto smaltimento i rifiuti recuperati e differenziati.