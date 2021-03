Primo piano Augusta, Sportello unico per l’edilizia, dall’11 marzo obbligo di modalità telematica per numerose istanze di

AUGUSTA – È stato istituito anche nel Comune di Augusta, con delibera di giunta dello scorso 24 dicembre, lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), come da normativa nazionale recepita nella legge regionale 16 del 2016. Lo sportello opera in modalità telematica, l’unica ammessa per la maggior parte delle istanze da venerdì 11 marzo, quando le pratiche dovranno pervenire all’Ente esclusivamente tramite piattaforma “Urbix Sue” (accessibile a questo link, vedi immagine di copertina) mentre le pratiche trasmesse in formato cartaceo al protocollo comunale saranno dichiarate irricevibili e respinte.

Lo Sportello unico per l’edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito a ogni intervento edilizio, e in particolare gestisce tutte le istanze inerenti ai Permessi di costruire, Dia, Scia, comunicazioni di avvio lavori per interventi di edilizia libera, agibilità, certificazioni in materia urbanistica, richieste di accesso agli atti. Costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio e procede all’acquisizione presso le altre amministrazioni coinvolte anche mediante conferenza di servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari per l’intervento edilizio.

Come si apprende dal relativo avviso pubblico datato 6 marzo del responsabile del Quinto settore “Pianificazione del territorio”, sarà comunque sempre ammessa la scelta tra la modalità telematica e quella di deposito cartaceo presso il protocollo comunale per i seguenti atti: comunicazioni di interventi di edilizia libera, richieste di certificati di destinazione urbanistica e varie, richieste di accesso agli atti.