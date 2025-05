Primo piano Augusta sportiva rende omaggio al neo centenario Michele Borgia di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Questo mercoledì, 14 maggio, Augusta sportiva renderà omaggio a Michele Borgia, maestro di vita e di sport, in occasione del compimento dei 100 anni.

Originario di Taranto ma augustano d’adozione, il maestro Borgia è stato calciatore negli anni ’40 militando in diverse formazioni del campionato di serie C (Arsenal Taranto, Arsenal Messina, Arsenal Augusta). Nel ’60 ha conseguito l’abilitazione a Coverciano di allenatore professionista. Nella sua carriera ha centrato tre promozioni in serie D con la Massimiliana Catania, l’Avola e il Megara Augusta, distinguendosi per la serietà, professionalità e correttezza, da cui l’appellativo di “Mister Gentleman”.

Sarà una giornata intensa per ‘don’ Michele. In mattinata gli è stata dedicata una festa privata organizzata dalla famiglia e che vedrà la partecipazione di amici, parenti e di una nutrita rappresentanza di ex giocatori che il maestro ha allenato nel corso della sua lunga carriera sportiva. L’amministrazione comunale, invece, gli ha reso omaggio aprendogli le porte del campo sportivo già “Fontana”, con i lavori gestiti dalla struttura commissariale in dirittura d’arrivo dopo la messa in sicurezza permanente e la riqualificazione.

Nel pomeriggio invece l’appuntamento ufficiale è per le ore 18, nell’auditorium-teatro comunale “Giuseppe Amato” sito nella cittadella degli studi nel quartiere Terravecchia-Paradiso, in occasione della “Giornata del veterano sportivo” organizzata dalla sezione Unvs “Rocco Cappello” di Augusta, di cui il maestro Borgia è stato presidente e attualmente ricopre la carica di presidente onorario. Nel corso della manifestazione sarà assegnato il premio “Atleta augustano dell’anno 2024”, giunto alla sua ventitreesima edizione.

Alla serata promossa e organizzata dal direttivo dei veterani augustani presieduti da Jano Mazziotta, presenzieranno: Giuseppe Di Mare (sindaco di Augusta), Andrea Cottini (ammiraglio di divisione, comandante Marisicilia), Pino Carrabino (assessore comunale allo sport), Silvana Gambuzza (neo delegata provinciale Coni di Siracusa), Francesca Bardelli (presidente nazionale Unvs), Mimmo Pastorino (vicepresidente nazione Unvs). Ospite d’onore della manifestazione sarà Enzo Falzone (presidente Coni Sicilia).

Per il suo impegno a favore dello sport, il maestro Borgia ha ricevuto negli anni vari riconoscimenti e attestati anche dal Coni. La direzione nazionale dell’Unvs lo ha insignito del distintivo d’argento nel maggio del 2004 e del distintivo d’onore (la più alta onorificenza dell’associazione, benemerita del Coni) nel maggio del 2011 e nel 2024 l’attestato di “testimone Unvs”.